Ponte da Fazendinha na divisa com a Lapa é inaugurada

Na manhã desta quarta-feira (29), foi realizada a inauguração da ponte Henrique Grohs, na divisa entre Rio Negro (Fazendinha) e a Lapa (São Bentinho). A solenidade contou com a presença de autoridades dos dois municípios, moradores das duas comunidades e dos familiares de Henrique Grohs, um dos fundadores da localidade.

A ponte mais conhecida como ponte da Fazendinha, agora de concreto, foi erguida do zero em substituição a antiga que era de madeira ao custo de R$ 700 mil, verba liberada pelo Governo do Estado mais a contrapartida dos dois municípios.

Iniciada no mês de julho de 2018 a obra foi licitada e administrada por Rio Negro, que também fez o seu projeto.

A liberação do tráfego aconteceu muito antes da sua inauguração, em março do ano passado.

Importante meio de ligação entre os municípios, atendendo duas comunidades e empresas, a ponte chegou a ser motivo de reportagem da RPC, quando a emissora noticiou que a obra estava paralisada e não tinha previsão para o término da obra.