Ponte Nova já está liberada para o tráfego de veículos nesta quinta-feira

A Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace foi liberada para o tráfego de veículos no início da tarde desta quinta-feira. As obras de fresagem, que iniciaram às 8h, ocorreram com agilidade.

Hoje foram retiradas as camadas do antigo asfalto. Nos dias 18 e 19 de julho será realizado o recapeamento, com a colocação do novo asfalto.

Na próxima terça e quarta-feira a ponte ficará novamente interditada para a passagem de veículos, exceto para a passagem dos ônibus do transporte coletivo e veículos de emergências. O período previsto é das 08 às 18h, mas a passagem pela ponte pode ser liberada antes do prazo, como ocorreu nesta quinta-feira.

Neste período de interdição os munícipes poderão utilizar as seguintes rotas alternativas:

De Rio Negro para Mafra: a passagem poderá ser realizada pela BR-116.

a passagem poderá ser realizada pela BR-116. De Mafra para Rio Negro: a passagem de veículos leves poderá ser realizada pela Ponte Metálica ou pela BR-116.

A interdição visa a segurança de todos, pois haverá máquinas pesadas operando no local. Os benefícios serão mantidos por um longo tempo. Com o fim das obras a ponte terá um novo asfalto, nova pintura e muito mais segurança para todos.

A programação poderá ser alterada de acordo com as condições climáticas. É possível acompanhar as informações atualizadas no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br.