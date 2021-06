População de 18 a 59 anos com comorbidades será vacinada em Rio Negro no domingo

Neste domingo (dia 06), das 9h às 17h, Rio Negro realizará a vacinação contra a Covid-19 na população de 18 a 59 anos de idade que possuem comorbidades.

No mesmo dia a vacinação ocorrerá para gestantes de alto risco, deficiência permanente (18 a 59 anos), Síndrome de Down (18 a 59 anos) e trabalhadores da saúde.

A vacinação ocorrerá no Ginásio de Esportes Prefeito José Müller (popular Ginásio XV de Novembro).

Pacientes com comorbidades que ainda não realizaram o pré-cadastro na Unidade Básica de Saúde, devem comparecer no Ginásio XV de Novembro no dia 06 munidos de toda documentação comprobatória de sua comorbidade (declaração médica e receita). Todas suas dúvidas serão sanadas no dia.

