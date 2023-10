Posto de saúde poderá ser construído no bairro Seminário através do Novo PAC

Na última segunda-feira (23), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, anunciou que uma Unidade Básica de Saúde poderá ser construída no bairro Seminário através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

O projeto para a construção será cadastrado pela Secretaria Municipal de Saúde para receber a habilitação no Novo PAC. A indicação foi do vereador Ricardo Furquim.

O Novo PAC terá investimentos em áreas estruturantes para o SUS, como serviços de saúde na Atenção Primária e na Atenção Especializada. Até 2026 serão entregues 3,6 mil Unidades Básicas de Saúde em todo Brasil. Estas novas unidades contarão com salas de amamentação, locais para teleconsulta e energia solar.