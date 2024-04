Praça João Pessoa recebe pinturas alusivas ao Dia de Conscientização do Autismo

Na bonita tarde desta terça-feira com céu azul, uma bela ação foi realizada na Praça João Pessoa, no Centro de Rio Negro, para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

A ação conjunta envolveu as secretarias de saúde, educação e cultura. Com iniciativa do Espaço TEA de Rio Negro, foram realizadas pinturas com a arte do grafite em espaços do parque infantil da praça.

As artes são alusivas ao autismo e foram criadas pelo artista local Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como “Moska”), contando com a participação de todos os presentes.

Crianças, jovens e adultos fizeram parte da criação das bonitas artes que agora podem ser conferidas por todos os cidadãos que frequentam a Praça João Pessoa. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e lembrar que lugar de autista é em todo lugar.