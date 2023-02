Prefeito James acompanha obras no CMEI Lenir Rodrigues

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito James Karson Valério, o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, a secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer e a equipe da Secretaria de Educação estiveram presentes no Centro Municipal de Educação Infantil Lenir Rodrigues, que está em reformas e iniciou o ano letivo nesta data.

O prefeito e a equipe percorreram as instalações da obra juntamente com a engenheira Caroline Delolmo Jurkiewcz, fiscal da obra, e com o servidor Gerson Heide, fiscal do contrato.

Na ocasião, foram apresentadas as melhorias no prédio e as próximas etapas da obra. As reformas se estendem até o mês de abril e asseguram uma unidade escolar cada vez mais funcional e dentro das regras de acessibilidade.