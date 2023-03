Prefeito James assume presidência do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana

O Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, em Rio Negro, foi palco na tarde desta quinta-feira (16) para a solenidade de transferência da presidência do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU).

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, diretor do CIMU, Robinson Feres, além de secretários municipais, procuradores, servidores públicos, vereadores e comunidade em geral.

Conforme consta no estatuto do consórcio, a presidência deve ser alternada a cada dois anos, devendo ser ocupada obrigatoriamente pelo chefe do poder executivo de um dos entes da federação consorciados. O prefeito do município de Mafra, Emerson Maas, no ato representado pela vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, transferiu a presidência do CIMU para o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

“A partir deste momento, com muito prazer e muito entusiasmo, eu encaminho mais um desafio na minha vida. Procurarei responder diante dos meus preceitos legais e morais, tudo aquilo que for me direcionado”, disse o prefeito em seu discurso já como presidente do CIMU.

O presidente também apresentou a equipe de trabalho do consórcio, que é composta por um diretor e dois assessores, sendo um jurídico e um contábil. Dois computadores foram entregues ao CIMU através de cessão de uso para auxiliar nos trabalhos. Além disso, James enalteceu o uso da inovação e da tecnologia em prol da população, como o projeto para a implantação de um aplicativo de geolocalização para os passageiros dos ônibus acompanharem as rotas e demais informações das linhas.

Na mesma tarde foi realizada a eleição do Conselho Consultivo do CIMU, que assim ficou composto:

Presidente: Isabela Alves de Souza

Isabela Alves de Souza Vice-presidente: Luciano Vieira

Luciano Vieira Secretária: Dirlene Ribeiro

O CIMU é constituído pelos municípios de Rio Negro-PR e Mafra-SC, sendo responsável pela gestão, planejamento, integração, regulação e fiscalização do serviço público de transporte público intermunicipal e interestadual de passageiros, bem como outras atribuições relativas ao transporte público conferido por meio de convênios de cooperação técnica e administrativa.

FIQUE SABENDO: no portal da Prefeitura de Rio Negro é possível acompanhar informações sobre o transporte coletivo intermunicipal, como o valor da passagem, vale-transporte e horários das linhas. Para isso basta acessar o link direto: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/horarios-do-transporte-coletivo-intermunicipal