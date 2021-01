Prefeito James Valério é eleito Presidente do Conselho Fiscal da ASSOMEC

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, foi eleito o presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (ASSOMEC). O evento aconteceu na manhã de quarta-feira, 06 de janeiro, no Salão de Atos do Parque Barigui, em Curitiba.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião, também foi eleita a diretoria executiva da ASSOMEC, cuja presidência é assumida pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

A ASSOMEC é composta por 29 municípios da região metropolitana. As associações de municípios têm como objetivo principal o fortalecimento do município como organização governamental, buscando o desenvolvimento regional, especialmente econômico e social.

A diretoria da ASSOMEC ficou composta da seguinte maneira:

Diretoria Executiva

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Presidente: Rafael Greca de Macedo, Curitiba

1º Vice Presidente: Claudio Cesar Casagrande, Campo Magro

2º Vice Presidente: Bihl Elerian Zanetti, Campina Grande do Sul.

Secretaria: Margarida Maria Singer, São Jose dos Pinhais.

Tesoureiro: Maicon Grosskopf, Piên

Conselho Fiscal

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Presidente: James Karson Valério, Rio Negro.

Membro: Helder Luiz Lazarotto, Colombo.

Membro: Josemar Aparecido Knupp, Piraquara.

1º Suplente: Patrik Magari, Cerro Azul.

2º Suplente: Marco Antonio Baldão, Tunas do Paraná.