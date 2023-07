Prefeitura de Rio Negro atende reivindicações da população junto à Sanepar

Devido ao temporal da última semana que afetou todo o sul do Brasil, a região do Lageado dos Vieiras ficou sem o abastecimento de água por alguns dias. A Prefeitura de Rio Negro ouviu as reivindicações da população e procurou a Sanepar para verificar quais os procedimentos estavam sendo realizados para normalizar o atendimento.

Nesta segunda-feira o prefeito de Rio Negro em exercício, Alessandro von Linsingen, juntamente com o coordenador distrital do Lageado dos Vieiras, Luiz Felipe Stafin, e o coordenador de serviços de obras, Fabio Jean Mildemberguer, esteve reunido com a equipe técnica da Sanepar.

A empresa reforçou que devido a problemas eletromecânicos no poço que abastece os sistemas de Lageado do Caçador e Lageado dos Vieiras, o abastecimento ficou comprometido nessas localidades nos últimos dias. Os reparos foram providenciados com a troca da bomba no poço durante a tarde desta segunda-feira. A previsão é que o abastecimento volte à normalidade de forma gradual até o início da noite hoje.