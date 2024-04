Prefeitura de Rio Negro continua reformas na Casa Branca

A Casa Branca de Rio Negro continua recebendo reformas. O espaço é um importante patrimônio histórico e cultural localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Na tarde desta quarta-feira o prefeito esteve no local com a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para acompanhar o desenvolvimento das obras.

Para a Casa Branca a Prefeitura estuda parcerias para reativar o espaço do Centro Ambiental para a realização de pesquisas na rica fauna e flora do parque.

As reformas fazem parte de um planejamento estratégico da Prefeitura que envolve obras em diversas atrações do parque ecoturístico. As características arquitetônicas históricas dos locais são preservadas.

Recentemente foram concluídas as reformas no viveiro e nos banheiros do parque ecoturístico. As trilhas e a ponte pênsil também receberam aprimoramentos na atual gestão. Outras atrações também devem receber aperfeiçoamentos em breve.