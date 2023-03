Prefeitura de Rio Negro desenvolve mapeamento do ecossistema de inovação

O município de Rio Negro vem se destacando na mídia devido ao grande número de ações pautadas na inovação.

Recentemente o prefeito James Karson Valério recebeu o título de Prefeito Inovador da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. A premiação foi concedida pela Rede Cidade Digital pelo conjunto de ações inovadoras realizadas em Rio Negro.

Entre as ações da atual gestão está a disponibilização de diversos serviços públicos no formato digital através do portal oficial da Prefeitura, digitalização de processos administrativos, implantação de uma moderna central de videomonitoramento e o lançamento de aplicativo para auxiliar o combate às endemias.

Além disso, a Prefeitura de Rio Negro está desenvolvendo um mapeamento do ecossistema de inovação em parceria com o Sebrae, empreendedores e parceiros. Na última semana o Sebrae Paraná destacou em suas mídias como esta importante ação está sendo desenvolvida no município. Leia na íntegra:

Mapeamento do ecossistema de inovação de Rio Negro está em desenvolvimento

O município de Rio Negro, no sudeste do Paraná, em breve terá um mapeamento do ecossistema de inovação local integrado de um plano de ações. O estudo está sendo construído pelo Sebrae/PR e pela Prefeitura de Rio Negro com base em informações apresentadas por integrantes do ecossistema, como empreendedores, entidades e instituições de ensino. O lançamento deverá ocorrer em maio.

De acordo com levantamento do Sebrae/PR, realizado em 2020, Rio Negro possui 299 empresas de inovação. Destas, 280 são micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 3.941 postos de trabalho. Entre os setores com maior número de negócios estão a Indústria (55,9%), Serviços (23,4%) e Agropecuária (20,7%).

Para o consultor do Sebrae/PR, Paulo Grochowicz, é necessário trabalhar o tema da inovação para esclarecer dúvidas e conectar interessados em promover todo o ecossistema.

“Identificamos uma vocação forte no perfil industrial e percebemos que era o momento de pensar o tema em Rio Negro. Em encontros, notamos que os negócios estavam inovando, mas eles não se viam dessa forma. É importante entender que as pequenas ações são, sim, formas de inovar e de que pode acontecer em diferentes ramos. Além disso, é importante destacar que a inovação tecnológica não está ligada apenas aos serviços do setor. Na verdade, está conectada com tudo que impacta na geração de novos produtos ou processos diferenciados, independente do setor”, ressalta o consultor.

Entre os setores prioritários, inicialmente identificados e que podem impulsionar a inovação no município, estão as cadeias produtivas da madeira, do plástico e de logística.

O secretário de Indústria e Comércio de Rio Negro, William Mazur, conta que o mapeamento do ecossistema de inovação irá auxiliar a desenvolver potencialidades do município.

“Vamos poder entender o que temos de inovação e também caminhos que vão nos proporcionar uma visão de futuro, uma possibilidade de crescimento sustentável. Inovar nada mais é do que fazer o que você já vem fazendo, só que melhor. Como a nossa cidade é uma cidade muito produtiva, com índice de industrialização muito alto, fazer esse trabalho é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e humano”, completa.

Ações iniciais

Uma das primeiras atividades de estímulo ao ecossistema foi realizada em fevereiro. Durante dois dias, com cerca de 20 participantes, foi promovido o workshop “Conceitos e instrumentos de um ecossistema de inovação”. Entre os assuntos apresentados, estão temas como startups, incubadoras, aceleradoras, coworking, parques tecnológicos, tipos de inovação e o papel de cada um dos atores. Durante o segundo dia, foi realizada uma imersão nos indicadores de desempenho do município com o objetivo de identificar e definir os setores prioritários. Dessa forma, serão pensadas ações, de curto e médio prazo, a serem realizadas no ecossistema

Uma das empreendedoras presentes no evento foi Sigrid Stritzinger, proprietária de um coworking localizado em Rio Negro.

“Vejo a inovação como algo fundamental e acredito que o evento foi ideal para aprender mais, principalmente na questão empresarial, e para fazer novos contatos, por meu espaço ser novo, foi inaugurado em janeiro. O potencial da cidade e a busca por alavancar esse desenvolvimento foi o que mais me chamou atenção”, explica a empreendedora.

O coworking é o primeiro espaço nesse molde na cidade e tem o potencial de permitir a criação de novas empresas e startups.

“Um dos nossos lemas é ‘vem crescer com a gente’ e está totalmente ligado à inovação. Queremos que o pessoal utilize nosso espaço para crescimento, com novidades, inovação, cursos, palestras, eventos que auxiliem a alavancar a cidade. Acredito que esse movimento terá um grande papel na união de Rio Negro, seja com o poder público, com o setor privado, empresários e prestadores de serviços, com todo mundo indo pelo mesmo caminho”, completa Sigrid Stritzinger.

Fonte: https://pr.agenciasebrae.com.br/inovacao/mapeamento-do-ecossistema-de-inovacao-de-rio-negro-esta-em-desenvolvimento/