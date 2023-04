Prefeitura de Rio Negro entrega a prestação de contas anual referente a 2022

Nesta semana a Prefeitura de Rio Negro realizou a entrega da prestação de contas anual – exercício 2022.

A prestação de contas é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Pelas Prefeituras a entrega deve ser feita ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à Câmara Municipal de Vereadores. O município de Rio Negro realizou a entrega neste dia 30 de março.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao TCE a entrega foi realizada através de processo digital. Na Câmara de Vereadores a entrega foi feita na tarde desta quinta-feira pelo assessor técnico da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro, Allan Batista.

A Prefeitura de Rio Negro, assim como ocorreu nos anos anteriores, manteve a regularidade das contas e atingiu as metas fiscais. Isso é fruto da boa gestão pública realizada pelo atual prefeito James Karson Valério e de todos os servidores de todas as secretarias municipais.

No mês passado uma audiência pública foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Rio Negro para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, previsto no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A participação da população nas audiências é sempre muito importante. Os convites para as audiências podem ser acompanhadas pelo munícipe através do portal da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/convites-audiencias-publicas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

FIQUE SABENDO: Através do site do TCE-PR qualquer cidadão pode consultar o trâmite e a situação atual das últimas prestações de contas dos Poderes Executivo e Legislativo municipais: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/prestacao-de-contas-municipios/214