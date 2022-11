Prefeitura de Rio Negro implanta serviço de ultrassonografia no Lageado dos Vieiras

Compartilhar no Facebook

A atual gestão municipal inaugurou nesta semana um novo serviço na saúde. Na manhã da terça-feira foi implantada o serviço de ultrassonografia na unidade de saúde “Vereador Luiz Milcheski”, no Lageado dos Vieiras.

Este serviço atenderá a população da localidade em dois sábados por mês, ofertando um total de 40 exames. De acordo com a secretária municipal de saúde de Rio Negro, Simone Gondro, esse atendimento trará à população mais agilidade de diagnósticos, humanização e comodidade, uma vez que o atendimento ocorrerá na própria unidade de saúde.

“Que esse trabalho promova o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas”, disse o prefeito James Karson Valério em seu discurso ao lançar oficialmente o serviço no local.

Foram investidos mais de R$ 97 mil no equipamento de ultrassom que oferece excelente qualidade de imagem, com tecnologia avançada e aplicação clínica versátil, garantindo assim a qualidade do serviço ao cidadão.