Prefeitura de Rio Negro inicia a 23ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Nesta segunda-feira teve início na Prefeitura de Rio Negro a 23ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), organizada pela atual gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Durante esta semana, sempre com início às 14h, serão realizadas no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral importantes palestras e atividades direcionadas à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Durante o evento haverá intervalo para lanche e sorteio de brindes.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 27 – IST/AIDS

Palestrante: Anna Paula Kühl Alves (enfermeira)

Dia 28 – Saúde Mental

Palestrante: Vivian Jungles Barbosa (psicóloga)

Dia 29 – O protagonismo da mulher e a importância na construção das políticas públicas

Palestrante: Daniele Cristina Wormsbecher

Dia 31 – Apresentação teatral com o Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro

O principal objetivo da SIPAT é promover conhecimento e reflexão, despertando o olhar crítico, do maior número de servidores possível, sobre a importância da prevenção de acidentes, combate ao adoecimento, segurança e qualidade de vida no local de trabalho e fora dele.

ELEIÇÕES CIPA 2023 – GESTÃO 2023/2024

O Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Rio Negro mantém no portal oficial do município o calendário e todas as informações referentes à próxima eleição da CIPA – GESTÃO 2023/2024: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cipa-rio-negro/