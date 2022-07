Prefeitura de Rio Negro inicia obra de recuperação na margem do rio Negro

Com foco na preservação ambiental e na segurança dos munícipes, na última terça-feira (26) a Prefeitura de Rio Negro iniciou as obras de recuperação na margem do rio Negro onde havia um deslizamento de terra na Avenida Rio de Janeiro.

Depois do deslizamento ocorrido, constatou-se que existe no local uma rede de água pluvial bem significativa com 80cm de diâmetro. Devido às fortes chuvas, a tubulação desta rede acabou minando a base do aterro do talude do rio e, como consequência, houve a desestabilização e a ocorrência do deslizamento no local.

A obra – que está sendo realizada em uma área de preservação permanente – terá um custo que a Prefeitura de Rio Negro assumirá integralmente utilizando a equipe de trabalho da secretaria de obras, materiais e veículos. Além da utilização de dez manilhas de 80cm de diâmetro, também será preciso aproximadamente 800m³ de brita detonada própria para este tipo de obra para gerar a estabilidade necessária.

O secretário municipal de obras de Rio Negro, Edson José Guenther, destacou a importância da recuperação do local e também da pista de ciclismo e de caminhada que há neste trecho da Av. Rio de Janeiro. “A recuperação também será realizada na faixa de ciclismo e passeio neste local. Será feita a adequação para ficar bem confortável para a população. É um serviço que precisa ser feito em função da segurança, principalmente”, comentou. A previsão é que a obra seja concluída na próxima semana.