Prefeitura de Rio Negro investe na instalação de parques infantis

A Prefeitura alcançou a meta estabelecida de instalar dez parques infantis por ano

Recentemente a Prefeitura de Rio Negro instalou novos parques infantis em praças públicas. Diversas crianças dos bairros Bom Jesus, Alto, Seminário e Vila Militar agora possuem muito mais diversão com esta opção de lazer.

Em 2022 a Prefeitura de Rio Negro já alcançou a meta estabelecida de instalar dez parques infantis por ano. Além das praças dos bairros, também foram instalados parques infantis em centros de educação infantil do município.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, visitou os parques e conversou com a população local que está aproveitando o espaço. Segundo o vice-prefeito, para 2023, a maioria dos dez parques estipulados no planejamento da Prefeitura será instalada no interior do município.

Os parques possuem uma estrutura principal de madeira plástica revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado. Possuem ainda: duas plataformas confeccionadas em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico remoldado estilo pirâmide, dois guarda corpo com estrutura tubular de aço com barras verticais, um tobogã em plástico rotomoldado, uma rampa de cordas com estrutura tubular de aço, um tubo horizontal em plástico rotomoldado, uma escada e uma estrutura de balanço em aço tubular com dois assentos. O investimento para cada parque infantil foi de R$ 13 mil de acordo com o Pregão Eletrônico nº 127/2021.