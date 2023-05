Prefeitura de Rio Negro oferece atendimento facilitado aos munícipes

A central telefônica da Prefeitura de Rio Negro está passando por instabilidades devido às manutenções que estão sendo realizadas na rede de energia elétrica no bairro, mas além do telefone há outras formas de atendimento disponíveis.

WhatsApp: a Prefeitura de Rio Negro está no WhatsApp! Obtenha um atendimento fácil e rápido na palma da mão. Precisou? Manda um Zap! 47 3642-3280

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Digital: através do portal www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

Presencialmente: além do atendimento presencial na Prefeitura no bairro Seminário, o munícipe tem à disposição diversos serviços tributários no Centro, no prédio da antiga Prefeitura (atual Arquivo Público Municipal).

Para mais informações acesse: www.rionegro.pr.gov.br