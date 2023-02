Prefeitura de Rio Negro realiza manutenções nas estradas do interior

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro segue trabalhando para o aprimoramento das estradas do interior. Mesmo com o período de chuvas, as máquinas estão trabalhando para garantir a conservação das estradas e gerar uma melhor mobilidade aos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural.

Na sexta-feira (24), o prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen estiveram em algumas localidades para verificar o andamento dos trabalhos que acontecem constantemente graças ao empenho da gestão municipal atual em proporcionar boas condições às vias.