Prefeitura de Rio Negro se manifesta sobre o fechamento da Santa Clara

Nesta quarta-feira a prefeitura de Rio Negro emitiu uma nota oficial sobre o encerramento das atividades da empresa Santa Clara.

Segundo a nota, o município de Rio Negro sempre procurou atender as exigências da empresa em todos esses anos que a mesma prestou serviços de transporte coletivo entre Mafra e Rio Negro. Também informa que a prefeitura busca alternativas para fazer o transporte coletivo público, pelo menos dentro do território rionegrense, e nos próximos dias esse serviço terá início. Além disso, de acordo com a nota, o Consórcio Intermunicipal Urbano está contatando novas empresas que possam se interessar em assumir o transporte público coletivo de Riomafra.

Ontem, também através de nota oficial, a empresa Santa Clara comunicou que procurou as prefeituras de Rio Negro e Mafra há mais de 45 dias, mas nenhum expediente foi respondido.

Até o momento a prefeitura de Mafra não emitiu nota oficial sobre o fechamento da empresa Santa Clara. Leia na íntegra a nota da prefeitura de Rio Negro: