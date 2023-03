Prefeitura interdita parte da Rua Saturnino Olinto após asfalto ceder

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, comunica que devido aos problemas constatados na manhã desta quinta-feira em parte da via, há interdição na Rua Saturnino Olinto no trecho próximo à “descida do Caetano”, sentido bairro.

As equipes já estão no local para averiguar a situação e realizar as obras necessárias. Ainda não há previsão para a reabertura do trecho. Os motoristas precisam ficar atentos às sinalizações e utilizar rotas alternativas.

O acesso alternativo para o bairro Campo do Gado pode ser feito pela Rua XV de Novembro, seguindo pela Rua Dr. Edgar Bley até a Rua Antônio José Correa, ou seguindo adiante até a Rua Boleslau Paluch.