Prefeitura realiza corte de árvores invasoras que ofereciam riscos à segurança

Nesta semana, a Prefeitura de Rio Negro, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou o corte de árvores exóticas invasoras que estavam no terreno do município localizado ao lado da Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE de Rio Negro) e da Escola Municipal Tia Apolônia.

O corte era uma solicitação dos profissionais das escolas e também de pais dos alunos, já que havia risco à segurança de todos.

A Prefeitura, através do prefeito James Karson Valério e do vice-prefeito, Alessandro von Linsingen (que atualmente é o prefeito em exercício), agradece ao comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, 2º Tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio, e toda a sua equipe pela importante parceria e pelo excelente serviço realizado em prol da comunidade escolar e de todos os munícipes que trafegam pela região.

ESPÉCIE EXÓTICA INVASORA

Espécie exótica é aquela que está fora de sua área de distribuição original, geralmente após sua introdução realizada no ambiente pelo homem. Essa espécie pode se tornar invasora quando sua introdução, reprodução e dispersão se tornam uma ameaça à diversidade biológica nativa. Portanto, nem toda espécie exótica é invasora. Porém, a invasão sempre começa com a introdução de uma espécie exótica, que se estabelece e quebra uma barreira ambiental. Isso significa que ela se adapta bem às novas condições e começa a se proliferar descontroladamente.

Os Pinus estão entre as plantas invasoras mais comuns do Brasil. Originários do hemisfério norte, elas são árvores que germinam e crescem rápido, principalmente em áreas abertas, onde há abundancia de luz. Essa espécie foi trazida para o Brasil tanto para uso no paisagismo de jardins e parques, quanto para o uso em reflorestamentos.

Devido às suas características de desenvolvimento, pinheiros são árvores interessantes para o tipo de plantio que visa a extração de madeira para comercialização. Além disso, a resina extraída de seu tronco também tem várias aplicabilidades no mercado.

Crescendo em ambientes abertos como campos naturais, essas árvores começam a sombrear as plantas nativas menores, como gramíneas e arbustos, comprometendo seu desenvolvimento. Além disso, elas também competem com as árvores nativas por recursos do solo. Inclusive, as folhas dos pinheiros também produzem substancias alelopáticas no solo quando caem no chão, inibindo o desenvolvimento de arbustos e árvores nativas.