Preparativos para o ano letivo 2021 em Rio Negro

Reunião apresentou diretrizes e preparou os profissionais para o início

Na manhã da quinta-feira, 28 de janeiro, o município de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, reuniu os diretores e coordenadores das escolas municipais e equipe pedagógica da Secretaria. Respeitando os protocolos de prevenção a Covid-19, a reunião ocorreu nas dependências da Prefeitura. A pauta tratou do retorno seguro às aulas na rede pública, apresentação das novas diretrizes e orientação das equipes.

A recepção foi realizada pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, que destacou a importância de iniciar o ano com determinação para que um grande trabalho seja desenvolvido na área da educação, mantendo os excelentes resultados obtidos por esta equipe.

Após a abertura, a secretária de Educação, Vera Pfeffer Schelbauer, repassou as principais orientações às equipes presentes quanto ao retorno às aulas que inicia no dia 08 de fevereiro, ainda de forma online, e o planejamento do retorno presencial, de forma híbrida, que pode ser implantado no município a partir de março. Foi um momento importante para que a Secretaria e as equipes das unidades escolares alinhassem os procedimentos pedagógicos, técnicos e profissionais que nortearão o ano letivo de 2021.

Para a próxima semana, a Secretaria Municipal de Educação organiza a Semana Pedagógica com a participação de toda a equipe de profissionais da educação. A Semana Pedagógica será toda online e transmitirá a toda a equipe o planejamento e definições para 2021, além de motivar as equipes para o enfrentamento aos novos desafios.

