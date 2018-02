Prestigie o espetáculo #Zeqpop em Rio Negro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral (Cine Seminário) recebe nos dias 02 e 03 de março o Espetáculo #Zeqpop. As sessões acontecem à s 14h e 19h30 no dia 02 (sexta-feira) e à s 20h no dia 03 (sábado). A entrada é gratuita. O Espetáculo conta com o incentivo da COPEL, através do Profice – Programa Estadual de Financiamento e Incentivo á Cultura.

A peça resgata e promove a história das Figurinhas Zequinha, um típico palhaço popular curitibano que ilustrava figurinhas entre as décadas de 30 e 60 do século passado e que depois, nos anos 80, foi co-optado e virou um garoto-propaganda politicamente correto em campanhas governamentais. Na busca de fazer um gancho entre as boas memórias da “infância à moda antiga” e nossos dias atuais, a peça inspira-se na história perdida do Zequinha para criticar nosso retorno a um certo conservadorismo em nosso atual contexto político e também para refletir sobre nossos tempos virtuais e de tecnologia, em que o contato humano é deixado um pouco de lado.

Num formato de curtos quadros cênicos provocativos e regados a muita ironia e bom-humor, a peça foi escrita durante os ensaios a partir de textos e materiais pré-existentes e também de histórias pessoais dos atores.

Numa proposta de linguagem dinâmica e multi área, a peça conta com textos, vídeos e canções (gravadas e ao vivo) amarrados no roteiro de Adriano Esturilho e na direção de Andrea Obrecht. A peça marca o encontro do olhar crítico-social, irônico e multi área (que mescla cinema, música e teatro) da Processo Multiartes com a comédia ácida e provocativa da Cia Portátil.