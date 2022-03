Primeiro encontro do Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro ocorre hoje

Se você gosta de teatro, deseja atuar ou conhecer mais sobre esse universo, participe do primeiro encontro do Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro.

O encontro acontece no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, na Rua Dr. Getúlio Vargas, 680, às 19h30. Participação gratuita.

Hoje será definida a criação do grupo, as primeiras ações, como acontecerão os ensaios e as orientações necessárias. A orientação do grupo contará com profissional da área. Podem participar pessoas de todas as idades (menores devem ir acompanhados pelos pais ou responsáveis).

A realização é da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Conselho de Políticas Culturais de Rio Negro.

Mais informações (47) 3643-7664.

