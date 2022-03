Procon de Rio Negro e Execução Fiscal estão em novo endereço

Serviços que requerem atendimento presencial mais próximos da população

Os serviços do Procon de Rio Negro e do setor de Execução Fiscal estão em novo endereço: no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs, no Centro do Município. O intuito é facilitar o acesso do cidadão que necessita desses serviços. O local fica próximo do transporte público, possui acessibilidade e proximidade com demais necessidades dos usuários.

No local, o contribuinte que necessitar de auxílio do Procon, receberá atendimento de equipe especializada para sanar quaisquer problemas encontrados entre o consumidor e as empresas.

Lembrando que o Procon também possui atendimento online, através do site www.consumidor.gov.br. Este serviço público permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet. A ferramenta possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada.

Da mesma forma, o contribuinte que encontra-se com alguma pendência com o Fisco Municipal, cuja dívida foi enviada para cobrança judicial, pode procurar a equipe do setor de Execução Fiscal. Tanto a Pessoa Física quanto a Pessoa Jurídica, que possui ações de natureza tributária, ou seja, dívidas de impostos, taxas e contribuições municipais, pode procurar o setor para informações e orientações.

Serviço:

Procon de Rio Negro e Execução Fiscal

Rua Sete de Setembro, nº 08, Centro.

Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs

Telefone: (47) 3645-0623

Procon WhatsApp: (47) 3642-4957.

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

