Professor e alunas do Barão de Rio Negro são destaques em revista internacional

O trabalho de conclusão de curso ‘Análise do perfil do curso técnico em administração do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro-PR, sob percepção dos egressos dos anos 2011 a 2017’ das alunas Leticia Piaz Reichardt e Luana Schmidt de Mello, orientadas pelo professor André Luis Reichardt foi publicado na revista Espacios.

A Revista Espacios é dedicada à divulgação de trabalhos originais que apresentam resultados de estudos e pesquisas nas áreas de engenharia de produção, política e gestão de ciência e tecnologia, inovação, gestão tecnológica, educação e suas áreas relacionadas.

O trabalho publicado, de conclusão do curso técnico em administração integrado ao ensino, foi organizado e realizado no ano de 2018 e encaminhado à revista e após um processo criterioso de análise foi aceito para publicação prevista este mês de setembro ou no mês de outubro.

Esse é o terceiro trabalho científico aprovado para publicação em revistas especializadas, sendo o primeiro em uma publicação internacional. O primeiro trabalho a ser publicado foi do aluno Hamon de Côrdova Jorge na revista Interdisciplinaridade e Ensino (2017) e o segundo, na mesma revista, foi das alunas Vanessa Luana de Lima e Maiara Elias Rodrigues em 2018.