Professor James é eleito prefeito de Rio Negro com mais de 50% dos votos

Com 100% das urnas apuradas, Rio Negro possui o nome do prefeito eleito: James Karson Val√©rio, o “Professor James”. O vice eleito √© Alessandro Cristian Von Linsingen, tamb√©m professor.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Assista ao pronunciamento do prefeito eleito:

Vereadores eleitos:

Jo√£o Pedro Deco (PSD): 513 votos

Marcelo Wotroba (CIDADANIA): 479 votos

Paulinho Elétrica Fronteira (PDT): 447 votos

Jo√£o Peludo (PROS): 396 votos

Bosqueto (PSDB): 388 votos

Odair Chiquinho (PSB): 305 votos

Elcio Colaço (PSD): 305 votos

Ricardo Furquim (PP): 278 votos

Maria Celia Conte (CIDADANIA): 264 votos

James Karson Valério, nascido em Rio Negro em 17 de agosto de 1960, é casado com Raquel Weber Valério, com um filho (Danilo Orion Valério) Engenheiro de Produção. Formado em Filosofia pela PUC/PR em 1980. Professor da UnC, do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro e de Mafra onde foi Diretor do Barão de Rio Negro (1990 Р1993) e Diretor do Colégio Estadual Barão de Antonina de Mafra, de 1993 a 1998 Р2003 a 2004 e 2011 a 2012.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Rio Negro (2005-2010),onde juntamente com sua equipe, consolidou o IDEB do Município com média 6,0, considerado índice de países desenvolvidos, que hoje já alcança média 7,4 e é o melhor da região metropolitana de Curitiba. Também na Educação destacou o Município com a implantação do Projeto da UAB (Universidade Aberta do Brasil). Idealizou o Projeto para transformar Rio Negro em Polo de Ensino Médio Técnico.

Como vice-prefeito teve atuação destacada e muito presente junto à prefeitura, ajudando o prefeito na administração do município, trazendo sua grande experiência na Educação para que ela fosse prioritária e melhorasse muito.

Alessandro Cristian von Linsingen, hoje com 46 anos √© casado com Poliana Ribeiro von Linsingen, e tem 3 filhas. √Č formado em Educa√ß√£o F√≠sica pela UFPR, e p√≥s Graduado em Gest√£o de Pessoas pela Faculdade Espirita do Paran√° e cursa MBA Gest√£o P√ļblica Municipal.

Lecionou em várias escolas de Rio Negro e Mafra e foi diretor do Colégio Barão de Antonina de Rio Negro (2004-2012) e em 2013 foi escolhido para assumir o cargo de Secretário de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, destacando-se como gestor e dando continuidade aos grandes avanços.

Em 2016,eleito vereador e presidente da C√Ęmara em 2017, Presidente da Comiss√£o de Legisla√ß√£o, Justi√ßa e Reda√ß√£o, Membro da Comiss√£o de Finan√ßas e Or√ßamento, participando ativamente na discuss√£o e aprova√ß√£o de projetos de interesse da popula√ß√£o.

Tamb√©m em 2016, assumiu a Dire√ß√£o do Col√©gio Agr√≠cola de Rio Negro, um grande desafio, a estrutura da escola apresentava s√©rios problemas com um n√ļmero de matr√≠culas abaixo de 200 alunos al√©m de uma situa√ß√£o moral e financeira complexa. Com a retomada das a√ß√Ķes e pessoas que abra√ßaram o nosso Col√©gio Agr√≠cola hoje a situa√ß√£o √© muito diferente, estrutura f√≠sica sendo restabelecida, aumento de 50% do n√ļmero de alunos, situa√ß√£o financeira est√°vel e o principal, comunidade escolar com a confian√ßa novamente.

Fonte das biografias: site oficial da campanha

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

(Esta página está em atualização)