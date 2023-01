Professores são capacitados em Rio Negro para atuarem na Colônia de Férias

Nesta terça-feira teve início em Rio Negro mais uma capacitação para professoras e gestores da rede municipal que atuam no ensino infantil e que irão trabalhar neste início de ano na Colônia de Férias desenvolvida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, esteve presente na abertura da capacitação para dar as boas-vindas aos profissionais que receberão as orientações necessárias para atender as crianças durante as atividades.

Aproximadamente 100 crianças de várias unidades escolares do município participarão da ação que será realizada gratuitamente no período de 05 a 27 de janeiro. As atividades ocorrerão no período integral das 7h30 às 17h30 no CMEI Agostinho Paizani Filho, localizado no bairro Alto, e no CMEI Alceu Antonio Swarowski, localizado no distrito de Lageado dos Vieiras. Durante este período não haverá transporte escolar.

As crianças terão à disposição diversas atividades lúdicas, pedagógicas, interativas e contarão também com brincadeiras, além de rotinas como alimentação, soninho e higiene. Os alunos que serão atendidos já devem estar matriculados na rede municipal de ensino de Rio Negro. Serão atendidas crianças do berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2.