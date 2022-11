Profissionais da rede municipal de ensino são homenageados em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou um evento especial na noite da sexta-feira (25) como forma de gratidão ao belíssimo trabalho realizado pelos profissionais que atuam na rede municipal de ensino.

O evento teve palestras, sorteios de brindes, homenagens com entregas de certificados, jantar e muita animação.

A educação do município de Rio Negro está entre as 25 melhores do Brasil. Recentemente foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), que é um termômetro criado em 2007 para medir a qualidade do ensino público e privado no país.

Rio Negro, mantendo a tradição de sempre obter uma boa colocação no Ideb, referente ao ano de 2021 manteve a primeira colocação entre os 29 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital Curitiba. Com a nota 7,1 conquistada, Rio Negro é a 8ª melhor nota do Estado do Paraná, que possui 399 municípios. Em âmbito nacional – com 5.568 municípios –, Rio Negro ficou com a 23ª melhor nota.

Esse resultado também se deve ao excelente trabalho desempenhado pelos professores que atuam na rede municipal de ensino. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, que também é professor, enalteceu a importância de todos os professores. “Gostaria de parabenizar todos os professores. Nós merecemos essa grata satisfação de comemorarmos o dever sempre cumprido. Nós fazemos parte dessa grande diferença que faz na aprendizagem de nossos alunos. Vocês fazem a diferença. Rio Negro se orgulha. Vamos caminhar juntos para que o processo ensino-aprendizagem seja sempre reconhecido. Educação é desenvolver potencialidades”, disse o prefeito.

