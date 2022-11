Programa Amigo de Valor do Santander beneficia projeto social de Rio Negro

Iniciativa é voltada para o atendimento de 62 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

O Santander Brasil deu início à 20ª edição do Amigo de Valor, maior campanha de destinação de Imposto de Renda para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Junto com o programa Parceiro do Idoso, que acontece em paralelo, as iniciativas estimulam a sociedade a conhecer e auxiliar projetos sociais de todo país direcionando até 6% do IR devido para os Fundos Municipais. No Paraná, seis projetos foram selecionados para participar, um deles de Rio Negro. As ações desenvolvidas beneficiarão 62 meninas e meninos em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Marilize Ferrazza, diretora da Rede Paraná do Santander Brasil, este é um ano muito especial porque o Amigo de Valor completa duas décadas de atuação no fortalecimento da rede de proteção de meninas e meninos que mais precisam de apoio e atenção. “Estamos muito orgulhosos porque esses 20 anos demostram o comprometimento do Santander com ações efetivas para sociedade. Para celebrar esse marco dobramos o número de iniciativas apoiadas aqui no Paraná”, destaca Marilize.

Em Rio Negro, o programa Amigo de Valor do Santander apoia o Projeto Conduz realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município. A iniciativa criada durante a pandemia com objetivo de combater violação de diretos de meninos e meninas agora será ampliada para a área rural. A iniciativa desenvolve ações que incluem visitas domiciliares, reuniões de monitoramento, atendimento psicossocial individual e atividades coletivas envolvendo as famílias.

DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

O Amigo de Valor incentiva que pessoas físicas e jurídicas direcionem recursos do Imposto de Renda devido aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Quem declara a renda pelo formulário completo pode destinar até 6% do imposto de renda devido – neste caso, os recursos são dedutíveis, ou seja, até esse limite não há custo para o doador, que tem o valor restituído. Quem declara IR pelo modelo simplificado pode doar a partir de R$ 25,00. Já para empresas tributadas pelo lucro real, o direcionamento é de até 1% (também dedutível).

Já o Parceiro do Idoso incentiva empresas a direcionem recursos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido aos Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa. Neste caso, as organizações tributadas pelo lucro real podem direcionar até 1% do IRPJ, também com dedução dos recursos.

O montante pode ser direcionado para o projeto que o doador escolher, e os valores são debitados diretamente da conta corrente. O processo é realizado por meio de uma plataforma criada pelo Santander para simplificar a doação e apresentar todos os projetos apoiados pelo programa, de forma detalhada. No site é possível conferir a descrição das ações, ver imagens, saber a quantidade de pessoas atendidas e a meta de arrecadação, entre outras informações. Para clientes pessoa jurídica, as doações podem ser realizadas pelo Internet Banking do Santander.

“Além de direcionar as doações para os projetos sociais escolhidos pelo Banco, os programas monitoram e apoiam, capacitando as organizações e os conselhos municipais selecionados. É um dever nosso promover ações que contribuam para o fortalecimento e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas”, comenta Carolina Learth, líder de sustentabilidade do Santander Brasil.

DUAS DÉCADAS

Ao longo dos 20 anos, o programa Amigo de Valor direcionou mais de R$ 160 milhões a 531 ações, considerando entidades e instituições, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes. Somente em 2021, o Banco arrecadou R$ 19,8 milhões e auxiliou mais de 8 mil famílias em todo o Brasil.

Para conhecer e apoiar basta acessar a plataforma www.santander.com.br/amigodevalor