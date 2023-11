Programa Capacita Rio Negro é destaque no Prêmio Gestor Público Paraná

Rio Negro recebeu outro importante prêmio que evidencia o comprometimento da atual gestão pública em proporcionar políticas de formação profissional aos cidadãos.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) contemplou 41 projetos em Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na última terça-feira, entre eles o Programa Capacita Rio Negro, que recebeu o troféu Melhor do Ano.

O PGP-PR é realizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep) desde 2013, e conta com a participação especial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). A premiação é uma oportunidade de colaborar com a população paranaense, ao passo que projetos individuais de cada cidade podem ser replicados em todo o Estado.

“Esse prêmio reflete o grande esforço do nosso povo, da minha equipe de secretários e servidores, que não medem esforços para fazer o bem e principalmente, fazer com que Rio Negro seja enleivado aos quatro cantos do nosso Paraná”, ressaltou o prefeito James Karson Valério.

O Programa de Formação Profissional “Capacita Rio Negro”, sob gestão da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza cursos gratuitos, livres e profissionalizantes, bem como palestras e capacitações conferidas pela administração pública, instituições parceiras ou conveniadas e por profissionais voluntários.

Aproximadamente mil cidadãos já foram capacitados através deste importante programa. “Considero que o investimento na capacitação é essencial para melhorar a qualidade de vida da população, desenvolvendo competências que são necessárias para o fomento econômico e social do município, como empreendedorismo, inovação e tecnologia, gerando melhores oportunidades de emprego, renda e qualidade de vida. O investimento na capacitação dos cidadãos é um investimento no futuro do município”, afirmou o secretário municipal de indústria e comércio, William Mazur.

O programa é destinado à implementação de políticas públicas de formação profissional nas mais diversas modalidades, seja iniciando, qualificando, aperfeiçoando, bem como formando técnicos, valorizando as habilidades vocacionais, de desenvolvimento e novas habilidades ocupacionais, voltadas ao exercício da cidadania, ao ingresso no mercado de trabalho, à geração de ocupação e renda e ao desempenho de atividades de utilidade coletiva e comunitária.

O programa leva em consideração que a formulação e implementação de ações que visem facilitar o acesso de trabalhadores urbanos e rurais ao mercado de trabalho convergem para a efetivação do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. O Capacita Rio Negro também considera a necessidade de capacitar profissionalmente a população, visando a transformação socioeconômica para enfrentamento da pobreza e situações de vulnerabilidade social por meio da empregabilidade.

COMO PARTICIPAR

Podem participar do programa todos os munícipes que preencherem os critérios de inscrições de cada curso ofertado, bem como possuírem os requisitos necessários para a respectiva certificação.

Os requisitos para a certificação levam em consideração o aproveitamento de notas e frequências, em consonância com o plano de trabalho ou plano pedagógico, observando, ainda, o conteúdo programático, devidamente validado pela gerência responsável pelo Capacita Rio Negro e responsáveis pela ministração dos cursos.

Os cursos ofertados são divulgados pela Prefeitura através das redes sociais e pelo portal oficial: www.rionegro.pr.gov.br