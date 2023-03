Programa Encanta Mulheres é aplicado em Rio Negro pela Prefeitura e Sesc

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem realizando uma importante parceria com o Sesc Rio Negro, que por iniciativa daquele serviço está levando aos equipamentos socioassistenciais do município o “Encanta Mulheres”.

Trata-se da realização de oficinas que buscam reunir mulheres que vêm superando alguma condição de vulnerabilidade e que vêm tendo o apoio da sociedade, participando ou não de grupos criados para os fins mais diversos, tais como o lazer, a superação da violência doméstica, o tratamento de doenças graves, a condição de apenada, o tratamento psiquiátrico, entre outras condições que são de certa forma, uma barreira para vivenciar a alegria que a música, dança, literatura e artesanato afetivo podem oferecer.

Na última terça-feira (07) foi realizado o primeiro encontro no Centro de Convivência Henrique Witt, no bairro Alto, tendo como atividade do dia o “Artesanato Afetivo”. Essa atividade teve por objetivo desenvolver técnicas de artesanato afetivo para a formação social, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento da sensibilidade.

A organização do encontro contou com a participação dos profissionais do Centro de Convivência e a atividade foi desenvolvida por Claudia Maria França, técnica de atividades em educação e cultura, e Rafaela Buba, orientadora de atividades de corte e costura, ambas profissionais do Sesc Rio Negro.

A parceria se estenderá durante todo o primeiro semestre de 2023, com encontros uma vez ao mês em cada um dos equipamentos socioassistenciais contemplados com o programa, sendo eles:

