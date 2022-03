Programa “Esporte nos Bairros” é lançado em Rio Negro

Treinamentos são gratuitos e atendem as necessidades das comunidades

Com o objetivo de desenvolver habilidades e promover a prática esportiva, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Esporte e Lazer, criou o programa “Esporte nos Bairros”. Uma iniciativa que leva às crianças dos bairros mais distantes, atividades esportivas e de treinamento, coordenadas por profissionais da área.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Atualmente são três polos de realização do programa: Roseira, Vila São Judas Tadeu e Bairro Alto. Os locais foram escolhidos através de estudo que indicou os locais com melhor centralização e resposta para a Secretaria. Em breve, um novo polo deverá ser instalado na Fazendinha. Cada polo atende, em média, 20 crianças. As atividades desenvolvidas são gratuitas. Com base em levantamento, respeitando as características locais, foram definidos o futebol e o futsal como esportes a serem trabalhados neste primeiro momento.

O cronograma de atividades acontece da seguinte maneira: terças-feiras, das 14h às 16h, Futebol Masculino na Roseira; quartas-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h, Futsal Masculino na Vila São Judas Tadeu; quintas-feiras, das 14h às 16h, Futebol Masculino no Bairro Alto. Os treinos são para crianças nascidas entre 2005 e 2012. As demais atividades de treinamento para crianças acontecem no Ginásio de Esportes José Muller.

Para participar basta comparecer aos locais de treinamento e fazer a inscrição na hora, com o profissional da Secretaria de Esporte e Lazer. Mais informações pelo telefone (47) 3642-5589.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -