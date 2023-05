Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos é apresentado em Rio Negro

Na manhã da última sexta-feira (05), foi realizado no auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) da Prefeitura de Rio Negro o evento “Juntos Educando para o Futuro”, que buscou desmistificar e apresentar a todos os professores da rede pública municipal a dinâmica de funcionamento do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

O programa consiste em fomentar entre as crianças do primeiro ao quinto ano de Ensino Fundamental I e do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental II, caminhos para se tornar um empreendedor e, principalmente, criar nas gerações mais novas um senso crítico e mais aguçado.

A apresentação contou com a presença dos secretários municipais de indústria e comércio, educação e assistência social. Também estiveram presentes o diretor do Colégio Sesi de Rio Negro, Luciano Ribeiro dos Santos, o gerente do Senac de Rio Negro, Luiz Gradiz, a representante do Sebrae de Curitiba, Sandra Trujillo Costa, o psicólogo e palestrante Luís Felipe Milléo, juntamente com o prefeito James Karson Valério, professores e servidores da rede pública municipal de ensino.

Durante o evento foi ministrada uma palestra pelo psicólogo Luís Felipe Milléo a respeito da velocidade que o mundo está evoluindo e como as gerações mais velhas podem ajudar os mais jovens a adentrar no mercado empreendedor. Após a palestra, foi realizado um debate entre os representantes da educação do município, referente aos impactos benéficos que a inclusão destes conteúdos podem trazer para as futuras gerações.

JEPP

O curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) é uma proposta do Sebrae para o Ensino Fundamental incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade.

A ideia é a de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

O curso para esta etapa da Educação Básica é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Essa visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação propostos pela Unesco:

Aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos;

Aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;

Aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas;

Aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.

Dessa forma, o curso, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, favorece o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender. Essas são características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais o estudante e o grupo em que está inserido reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.

Com a proposta pedagógica do JEPP para cada ano do ensino fundamental, por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras.

* Com informações do Sebrae