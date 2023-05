Programa Rio Negro Cidade Segura é reconhecido com prêmio nacional

O município de Rio Negro é um dos vencedores do Prêmio InovaCidade 2023, promovido pelo Instituto Smart City Business America em reconhecimento às iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. A Prefeitura está entre os 32 vencedores com o programa “Rio Negro Cidade Segura”.

Em 2023 foram selecionados projetos e iniciativas que mostram impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada ou Entidades da Sociedade Civil.

As inscrições foram avaliadas por uma comissão especialmente constituída. Os projetos serão premiados durante a abertura oficial do Smart City Business Brazil Congress 2023, no dia 23 de maio em São Paulo. O evento é o mais importante e estratégico sobre cidades inteligentes da América Latina.

Acesse o site da Smart City Business e confira o resultado completo da premiação: https://www.scbamerica.com/pr%C3%AAmio-inovacidade-2023

INOVAÇÃO EM RIO NEGRO

A inovação está cada vez mais presente em Rio Negro. A atual gestão pública investe para que ações inovadoras em prol da população sejam constantes no município. Muitas destas ações já são referências e vêm conquistando premiações importantes.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, o prefeito James Karson Valério recebeu o título de Prefeito Inovador da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. A premiação foi concedida pela Rede Cidade Digital pelo conjunto de ações inovadoras realizadas em Rio Negro, dado enfoque também ao programa Rio Negro Cidade Segura.

A premiação considerou fatores como a utilização da tecnologia e inovação de forma estratégica na gestão pública e que contribuem na melhoria dos serviços e qualidade de vida do cidadão.

RIO NEGRO CIDADE SEGURA

O Rio Negro Cidade Segura é um programa de caráter preventivo que requer a manutenção de uma Central de Vídeo Monitoramento para a coleta, armazenamento e entrega das imagens que auxiliarão as investigações de delitos e crimes.

Através de convênio com a Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, opera de forma integrada mais de 400 câmeras, espelhadas por um videowall que, quando necessário, são solicitadas para auxiliar na conclusão de inquéritos policiais. Com isso, evita-se que as polícias percam tempo na análise de imagens.

Beneficia também diretamente o cidadão, que tem acesso ao sistema de monitoramento por meio digital. Com um clique é possível enviar uma solicitação de imagens, mediante critérios pré-estabelecidos, como o Boletim de Ocorrência e a identificação. Esse serviço teve 1.218 registros de acesso de agosto a dezembro de 2022.

A Rota Patrimonial nasceu da verificação de que nossos vigilantes do patrimônio público poderiam, se houvesse locomoção, fazer rondas em uma rota fixa e auxiliar na prevenção de ações criminosas ao invés de permanecerem em guaritas fixas.

Somando as duas ações – Central de Videomonitoramento e Rota – surgiu a Patrulha Patrimonial que além da vigilância, faz atendimento empático ao cidadão, com um carro caracterizado. Além disso, foi criada uma Política Pública com a participação dos atores políticos, comprovando que a inovação depende da ação humana na sua execução, pois, além de monitorar, a central entrega imagens e integra a comunidade com um carro plotado e visualizado tornando-se assim partícipe do dia a dia da cidade.

Resultados e impactos trazidos pelo projeto:

O Rio Negro Cidade Segura auxilia na conclusão de inquéritos, no monitoramento de Prédios Públicos, escolas e ruas. Como resultado houve uma diminuição significativa de pequenos furtos, a observação em tempo real das entradas e saídas das escolas e postos de saúde. O projeto também auxilia no trânsito, diminuindo o tempo gasto em retenções e engarrafamentos.

Para mais informações acesse: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-cidade-segura