Programa Tamo Junto é lançado em Rio Negro

No dia 09 de março o município de Rio Negro lançou o “Programa Tamo Junto”, que busca o desenvolvimento de diversas habilidades de vida, como o pensamento crítico, tomada de decisões, solução de problemas, pensamento criativo, comunicação eficaz, autopercepção, empatia e lidar com emoções.

Essas habilidades são muito importantes em diferentes momentos da vida, podendo auxiliar na tomada de decisões saudáveis, promoção do bem-estar e realização de projetos pessoais. Para o município de Rio Negro a proposta apresentada ao Governo Estadual foi de desenvolver esse programa para a comunidade do bairro Alto, abrangendo assim o Colégio Estadual Alvino Schelbauer por estar localizado naquela área de abrangência e por possuir alunos na faixa etária prevista como público-alvo das ações do citado programa, ou seja, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II e suas famílias.

Serão realizadas 12 aulas com os alunos em classe, com o professor exercendo a função de facilitador do encontro entre os adolescentes promovendo a construção de conhecimento em grupo e três encontros, direcionados aos pais ou quaisquer responsáveis pelos educandos, bem como à comunidade na qual se situa a escola.

O desenvolvimento do programa prevê atividades interativas, lúdicas e dinâmicas, fortalecimento de vínculos familiares, diálogos sobre o estilo de vida dos adolescentes e o desenvolvimento de habilidades sociais.

Participaram do lançamento e integrarão o referido programa a equipe do Colégio Alvino Schelbauer – diretora, coordenadora e professores, representantes da Secretaria de Assistência Social – gestora, assistentes sociais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de representantes da Secretaria de Saúde – unidades de saúde Antonio Abdala José e Unidade de Saúde Ayres Hirt.