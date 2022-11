Programa Vacina + Rio Negro é lançado para ampliar a vacinação

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde e com o importante apoio da Secretaria de Indústria e Comércio, lançou na manhã desta sexta-feira (4) o “Programa Vacina + Rio Negro”. O evento ocorreu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O grande objetivo do programa é aumentar a adesão vacinal em adultos, já que a baixa adesão tem aumentado nos últimos anos no Brasil todo. Para isso serão realizadas vacinações extramuros na indústria e no comércio de Rio Negro, focando no público que não consegue tomar a vacina na unidade de saúde. Entre as vacinas que serão disponibilizadas estão: Covid-19, Influenza, Hepatite B, Febre Amarela e Tétano.

Indo até o local de trabalho, a equipe de saúde de Rio Negro facilita para o empregado e para o empregador. Além disso, as metas de vacinação do município também se elevam com a adesão das empresas e seus colaboradores. Todos ganham em produtividade quando a saúde é fortalecida com ações como esta.

A Diretora da Vigilância em Saúde do município de Rio Negro, Anna Paula Kuhl Alves, comentou como será realizada a vacinação dentro do programa. “Em Rio Negro nós fizemos um questionário com as empresas para verificar quem deseja aderir ao programa. A partir da adesão das empresas será montado um cronograma de vacinação pela Secretaria de Saúde juntamente com as empresas, pois depois que o programa iniciar terá a primeira, segunda e terceira dose da vacina, então é preciso ter um cronograma bem elaborado para atendermos todo o município”, ressaltou.

Anna também falou sobre a importância de manter o calendário de vacinação em dia. “O Brasil é referência na vacinação, mas isso vem mudando nos últimos anos. Muitas doenças desapareceram por causa das vacinas e isso fez com que muitos pais parassem de vacinar os filhos. Então muitas doenças que matam ou que deixam as pessoas com graves problemas de saúde estão voltando. Por isso é importante manter a carteirinha de vacinação em dia, independente da idade. As pessoas não precisam saber como funciona o esquema vacinal, mas precisam saber que tem o apoio da saúde de Rio Negro e é lá que vão procurar a informação correta”.

A secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, também enalteceu a importância do Programa Vacina + Rio Negro: “É um projeto do departamento de epidemiologia, mas que avança para todos os departamentos da saúde, principalmente da atenção primária. É uma extensão do projeto do Ministério da Saúde que contempla o avanço da vacinação. Vamos através da equipe de epidemiologia e atenção primaria, levar a vacinação extramuros, que é ir até onde a população se encontra para que ela receba a vacina, e nesse momento contempla a indústria e comércio. Imunização significa qualidade de vida, significa saúde”.

O lançamento do Programa Vacina + Rio Negro faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br