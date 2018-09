Projeto da rede municipal de Rio Negro é vencedor no prêmio Professores do Brasil

O PPB é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras

Projeto “Do Campo para a Cidade” realizado pela professora Janice Bastos Ribeiro, com o 5º ano da escola municipal prefeito Mathias Augusto Bohn conquistou o primeiro lugar na categoria ‘4º e 5º anos do ensino fundamental’ do estado do Paraná no prêmio Professores do Brasil.

Nosso reconhecimento a professora Janice Bastos Ribeiro por sua dedicação e por inspirar nossos alunos neste projeto.