Promoção “Dia dos Namorados, o melhor presente está aqui” da ACIRN

Com a aproximação da data mais romântica do ano, a ACIRN está promovendo a campanha “Dia dos Namorados, o melhor presente está aqui”, onde serão sorteados 12 jantares para o dia mais especial para os casais apaixonados nos restaurantes Prosit Ratskeller, Restaurante Dom Pedro, Skina Pizza Burger e Coffeme Café & Bistrô.

Os consumidores que comprarem nas lojas associadas da ACIRN, participantes da promoção, estarão recebendo cupons para concorrer ao sorteio dos jantares. Os estabelecimentos participantes estarão identificadas com o material promocional da campanha.

O sorteio será realizando na sede da ACIRN na manhã do dia 12 de junho com o resultado sendo divulgado imediatamente no Facebook da associação e em seu site.

A promoção “Dia dos Namorados, o melhor presente está aqui” faz parte do programa “Sou daqui, compro aqui”, que visa o fortalecimento e a promoção das empresas locais, por meio de ações de integração, capacitação e incentivo.