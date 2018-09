Prorrogadas as inscrições para prêmio de 75 mil sobre sustentabilidade

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) estendeu até 4 de dezembro as inscrições para o Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis (PSTS). O concurso irá distribui R$75 mil em prêmios para os seis melhores trabalhos de estudantes de graduação, especialização, mestrado ou doutorado que tenham desenvolvido pesquisas sobre inovação para a sustentabilidade a serviço do saneamento ambiental. Os inscritos precisam estar vinculados a instituições brasileiras de ensino. As pesquisas selecionadas serão publicadas em livro. As inscrições devem ser feitas pelo site: http://premio.sanepar.com.br

PRÊMIO – O prêmio de R$ 75 mil, em dinheiro, será dividido entre os vencedores conforme as categorias de premiação descritas no Regulamento. As inscrições estão abertas em duas categorias: uma para graduação e especialização e outra para alunos de mestrado e doutorado. Os resultados finais serão conhecidos ainda em 2019, com a realização de um seminário com as pesquisas vencedoras em Curitiba (PR), onde fica a sede da Sanepar.

BOAS PRÁTICAS – A empresa também lançou a segunda edição de um concurso interno para estimular e selecionar as boas práticas de seus empregados em relação ao tema da inovação para a sustentabilidade no saneamento. Os trabalhos selecionados também serão publicados em livro.

Fundada na década de 1960, a Sanepar é uma das maiores empresas em operação no Estado do Paraná, sendo uma sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná. A empresa presta serviços de saneamento em 345 cidades paranaenses e um município de Santa Catarina, além de 293 localidades de menor porte. Na área de resíduos sólidos, a empresa opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte, atendendo 7 municípios. O índice de atendimento com água tratada é de 100% e a cobertura com coleta de esgoto é de 70,9% da população urbana na área de concessão, com índice de tratamento de 100%.

Referência nacional no setor de saneamento, a Sanepar está comprometida com a universalização do saneamento e com a qualidade dos serviços prestados, e é signatária dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados pela Organização das Nações Unidas em 2015.