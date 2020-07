Quarentena: Como a população de Rio Negro e Mafra pode relaxar sem sair de casa

Uma questão que surgiu como resultado da pandemia de COVID-19 é que muitas pessoas, tanto de Rio Negro como de Mafra, repentinamente têm muito mais tempo livre em mãos e não sabem o que fazer com ele.

Se você ainda está praticando o isolamento social, há várias atividades que você pode realizar para passar o tempo, se divertir e se manter ocupado.

A seguir, você encontrará nossas sugestões para se divertir sem sair de casa durante este período.

Faça aulas virtuais

Embora entrar em uma sala de aula possa não ser aconselhável no momento, graças ao poder da Internet, classes de todos os tipos ainda estão disponíveis.

Aprender algo novo e pensar criticamente são ótimas maneiras de evitar os efeitos nocivos do confinamento.

Como muitas escolas de pequeno porte foram forçadas a encerrar as sessões presenciais, veja como você pode apoiá-las inscrevendo-se em aulas de virtuais.

Se é o seu corpo que precisa se exercitar no momento e não apenas a sua mente, verifique se os estúdios de ginástica locais estão transmitindo sessões com instrutores.

É tentador ficar sentado no sofá o dia todo quando você não tem para onde ir, mas sabe-se que o exercício ajuda a aliviar a ansiedade e, no momento, esse tipo de ajuda é muito bem-vinda.

Inicie um projeto de artesanato

Se no passado você não tinha um hobby por falta de tempo, agora você tem todo o tempo do mundo em suas mãos para desenvolver um.

Por que não olhar para o artesanato com outros olhos? Encontre uma pequena loja de artigos de artesanato em seu bairro (ou online) e adquira tudo o que você precisa para criar uma obra-prima: fios e agulhas de tricô, kits de bordado ou tintas e telas.

Se você não sabe por onde começar, peça uma ajuda nas lojas do ramo. A maioria do vendedores costumam ter alguma prática e podem te dar algumas dicas iniciais.

Brinque com quebra-cabeças e jogos

Outra ótima maneira de colocar seu cérebro para trabalhar é fazer um quebra-cabeça. Seja um quebra-cabeça tradicional ou um livro de Sudoku, os quebra-cabeças são extremamente estimulantes.

Mas se você deseja competir com alguém que não seja você mesmo, vale seguir a dica do Guia de Bem-Estar: compre alguns jogos de tabuleiro ou de cartas, e se a ideia é compartilhar o tempo e a diversão com os pequenos, a equipe do GBE recomenda jogos educativos que ajudam no desenvolvimento das crianças.

Cozinhe algo especial

Em vez de ir direto à seção de comida pronta em uma rede de supermercados, use seu tempo extra para ver se os pequenos mercados locais da região estão oferecendo entrega. Se for o caso, peça ingredientes para cozinhar algo que não esteja acostumado a preparar.

Pequenas lojas de alimentos também podem entregar kits de panificação ou confeitaria que podem ajudá-lo a preparar pães ou bolos que você normalmente só compraria em uma padaria sofisticada.

Comece um jardim interno

Pode parecer surpreendente, mas uma das maneiras mais eficazes de praticar o autocuidado é cuidar de algo que não seja você.

Com isso em mente, esta pode ser a oportunidade perfeita para iniciar um jardim interno. Comece sua jornada entrando em contato com alguma floricultura para descobrir que tipo de vegetação se adequa à sua casa e se a loja está oferecendo entrega durante esse período.

Para aqueles que não têm varandas para onde fugir enquanto ainda se distanciam socialmente, tornar-se o cuidador de uma planta será especialmente gratificante.