Quem não cumprir quarentena será multado e sofrerá processo criminal em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

O respeito às normas de contenção da Covid é uma responsabilidade de todo cidadão, como forma de prevenção à transmissão. Porém, na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde constatou ocorrências de violação de quarentena, de pessoas já diagnosticadas com Covid caracterizando um desrespeito à vida das pessoas, bem como com todo trabalho de prevenção e ação no município.

Nesse sentido, equipes da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Unidades de Saúde dos municípios de Mafra e Rio Negro uniram forças e farão valer a lei de responsabilização judicial por violação de quarentena. Os infratores serão multados em valores que podem variar entre R$ 100,00 a R$ 5.000,00 e ainda encaminhados para possível enquadramento criminal à Polícia Civil Municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As ações serão tomadas com base na Lei Complementar 24/2012 (Código Sanitário Municipal), que dispõe sobre normas de saúde em Vigilância Sanitária no Município de Mafra e estabelece penalidades e dá outras providências, artigos 73, 132 e 133.