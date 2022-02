Realizada a 1ª Copa Rio Negro de Futevôlei

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou neste sábado (19) a 1ª Copa Rio Negro de Futevôlei, contando com a participação de 22 duplas, sendo 16 do naipe masculino e 06 do naipe feminino.

Em clima de confraternização, foram realizados 42 jogos, distribuídos em cerca de 6 horas de competição, onde o público ficou presente até o último jogo, prestigiando e abrilhantando ainda mais a competição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No feminino, as grandes campeãs foram Sônia e Susimari, que na final acabaram derrotando a equipe de Kailine e Thaisa. Já no naipe masculino, o título ficou com Rodrigo e Manxa, que venceram na final a dupla Leandrinho e Bona.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro agradece e parabeniza a todos os 44 atletas que participaram e deram vida a 1ª Copa Rio Negro de Futevôlei.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -