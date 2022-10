Realizada a abertura oficial do Outubro Rosa em Rio Negro

A campanha “Outubro Rosa 2022 – Somos Cuidado! Somos Prevenção!” foi oficialmente lançada em Rio Negro na tarde desta terça-feira (4).

O evento foi realizado no Salão Paroquial 6 de Agosto e reuniu todos os profissionais da secretaria municipal de saúde de Rio Negro. Uma importante palestra sobre o câncer de mama foi realizada pela coordenadora da saúde da mulher da Casa da Mulher de Rio Negro, Daniela Wormsbecker.

AÇÕES

A campanha Outubro Rosa tem como objetivo sensibilizar a população para a saúde da mulher e a importância da prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Durante todo o mês serão realizadas ações de saúde, palestras, oficinas e eventos para o conhecimento do público sobre o tema. Estratégias de valorização da saúde da mulher, bem estar pessoal, autoestima e autoconhecimento serão abordados durante todo o mês.

Todas as quartas-feiras de outubro as unidades de saúde estarão abertas até às 20h para atendimento e orientações. O atendimento aos sábados será feito conforme cronograma:

01/10: UBS Jorge Ricardo Hirt, das 8h às 17h.

08/10: UBS Antonio Bossi, das 8h às 17h.

15/10: UBS Synesio de Oliveira Becker, das 8h às 17h.

22/10: UBS Alziro Alves, das 8h às 17h (Roseira).

29/10: UBS Luiz Milcheski, das 8h às 17h (Lageado dos Vieiras).

FAÇA PARTE DA CAMPANHA

Buscando ampliar o alcance da campanha, o município espera contar com apoio de todas as entidades, instituições e empresas para que os objetivos de orientação, sensibilização para o tema e melhoria na qualidade de vida das mulheres rio-negrenses sejam atingidos com sucesso.

É possível participar com ações culturais e esportivas, palestras, ações de saúde, iluminação/decoração de prédios na cor rosa, exposições, rodas de conversas, entre outras. Vamos unir esforços e engajar a comunidade para as ações do Outubro Rosa e cuidados com a saúde (física e mental) da nossa população.

Envie sua programação para o e-mail: comunicacaorionegro@gmail.com

Para parcerias entre em contato pelo WhatsApp (47) 3642-7713

Acompanhe a programação completa no portal: https://rionegro.atende.net/subportal/outubro-rosa-2022