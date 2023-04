Realizada a formatura do Curso de Encanador Residencial ofertado pela Prefeitura de Rio Negro

Na última terça-feira o prefeito James Karson Valério e a secretária de assistência social, Eliane Valerio Pereira, participaram da entrega dos certificados aos alunos do Curso de Encanador Residencial realizado pelo Canal C mediante contratação de serviços pela citada secretaria municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na oportunidade a secretária parabenizou os alunos e falou do importante investimento que o poder público tem executado desde 2021 para garantir a qualificação profissional dos rio-negrenses mediante a contratação e parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Canal C e Governo Estadual, as quais possibilitaram mais de 30 cursos ofertados de forma inteiramente gratuita, inclusive com vagas de curso técnico.

O prefeito James mencionou a importância da profissionalização para as pessoas e para o mercado de trabalho, atualmente com carência de profissionais em diversas áreas de atuação, entre elas, a construção civil. Informou ainda que Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo, tem carência de profissionais qualificados para a execução de serviços da área da engenharia civil, onde se enquadram as atividades de encanador, eletricista e outros.

James também falou que há um mercado vasto de possibilidades para a empregabilidade de jovens e adultos na área e parabenizou aos alunos pela importante conquista e determinação, desejando um futuro promissor a todos e reafirmando o compromisso da gestão em oportunizar qualificação profissional aos munícipes, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo.