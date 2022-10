Realizada a premiação do Concurso Fotográfico de Inverno 2022 de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro realizou o Concurso Fotográfico de Inverno 2022 com o tema “Gastronomia rio-negrense e o inverno na cidade”. A revelação dos ganhadores ocorreu na tarde da última sexta-feira na Prefeitura.

Neste ano o concurso teve a participação de nove fotógrafos com um total de 22 fotos concorrendo. As fotos foram avaliadas pela Comissão Julgadora nomeada através do Decreto nº 71/2022. Foram analisadas a originalidade, beleza natural e qualidade da fotografia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em primeiro lugar ficou a foto “Amanhecer Dourado”, do fotógrafo Alessandro da Silva. O prêmio é de R$ 1.000,00. Na segunda colocação ficou a foto “Preocupações de Inverno” da fotógrafa Renata Bosquetti. Ela recebeu o prêmio de R$ 600,00. E em terceiro lugar ficou a foto “Inverno Chuvoso e Florido” de Rita Josefovicz Puchalski, que recebeu R$ 400,00 como premiação.