Realizada em Rio Negro a entrega dos certificados do curso de Mecânica e Elétrica de Motos

Foi com muita satisfação que na quarta-feira (16) a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e do Programa Capacita Rio Negro, realizou a entrega dos certificados do curso de Mecânica e Elétrica de Motos.

O curso – que foi contratado pela citada secretaria junto ao Canal C – teve início em maio do corrente ano com uma carga horária de 72 horas. De acordo com a secretária da pasta, Eliane Valério Pereira, esse é um momento sempre muito gratificante para a gestão municipal, pois concretiza todo o processo de trabalho interno que antecede a oferta de cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas de atuação e para as mais diversificadas faixas etárias, cumprindo assim o compromisso social do poder público, que a partir da produção do conhecimento, seja através de capacitações, qualificações ou formação, procura melhorar as condições de vida de seus munícipes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A secretária parabenizou os alunos e a aluna pela adesão ao curso, pelo empenho, comprometimento e responsabilidade aplicados no decorrer das aulas, culminando nessa importante conquista e formação.