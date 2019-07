Realizado em Rio Negro o 1º Encontro dos Empreendedores do Turismo Rural

O evento foi organizado pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Rio Negro, com o apoio da Prefeitura, e destinado aos empreendedores do Turismo Rural atuantes e para aqueles que desejam ingressar no setor

Na última terça-feira, dia 25, aconteceu em Rio Negro o 1º Encontro dos Empreendedores do Turismo Rural. O evento foi organizado pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Rio Negro, com o apoio da Prefeitura, e destinado aos empreendedores do Turismo Rural atuantes e para aqueles que desejam ingressar no setor.

No evento os participantes acompanharam as palestras dos instrutores do SENAR, José Rivaldo dos Santos e Elcio Chagas da Silva, que abordaram importantes assuntos para o desenvolvimento do setor no município.

Após as palestras, no período da tarde, divididos em grupos, os empreendedores discutiram as potencialidades e as necessidades para o Turismo Rural no município, onde foi elaborada uma ‘carta de intenções’.

O objetivo do encontro foi identificar as potencialidades na área e as necessidades específicas do município para definir as próximas ações a serem desenvolvidas no turismo rural local.