Realizado o I Jantar In Concert & Baile do Colégio Caetano

A Dire√ß√£o do Col√©gio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha e toda a sua equipe v√™m a p√ļblico agradecer pela participa√ß√£o e colabora√ß√£o em seu I Jantar In Concert & Baile no √ļltimo dia 19/05, no CTG Rinc√£o da Saudade. O evento foi beneficente √† Banda Marcial do Col√©gio para auxiliar na confec√ß√£o de um novo uniforme e tamb√©m para comemorar os 69 anos dessa importante Institui√ß√£o de Ensino.

Como esperado, o Jantar foi um Sucesso! Um excelente p√ļblico compareceu e p√īde apreciar uma saboros√≠ssimo buffet e aproveitar o baile com √≥tima m√ļsica.

A Banda Marcial deu in√≠cio ao evento com uma elogi√°vel apresenta√ß√£o In Concert, sob a reg√™ncia do Maestro Mauri, que em seus 30 anos no comando, regeu conhecidas m√ļsicas nacionais e internacionais, dentre elas Stand by me (The Beatles) e Cavalgada (Roberto Carlos).

Dentre as pessoas presentes, compareceram muitos amigos e pais, bem como, professores, funcionários, ex-professores, ex-diretores e ex-funcionários de nosso Colégio, fato este abrilhantou ainda mais a noite do evento.

O sucesso do evento s√≥ foi poss√≠vel pelo comprometimento de muitas pessoas da escola que trabalharam muito para a organiza√ß√£o, dos amigos/as que compareceram e acreditaram na sua plena realiza√ß√£o e das in√ļmeras empresas e pessoas que patrocinaram o Jantar.

A todos/as o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado!!!!

‚ÄúDar o melhor de n√≥s sem esperar nada em troca. S√≥ pela alegria de fazer a nossa parte. Apenas guiados pela certeza de que amor gera amor.‚ÄĚ

Pe. Marcelo Rossi