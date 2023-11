Recadastramento imobiliário no Lageado dos Vieiras é iniciado

Iniciou nesta terça-feira no distrito de Lageado dos Vieiras a atualização das informações dos imóveis com o objetivo de identificar pessoalmente o cadastro imobiliário do município e a ortofoto realizada no ano de 2022 e 2023. A ação será realizada apenas no perímetro urbano do distrito.

A empresa contratada para a realização dos trabalhos é a CTMGEO – Soluções em Geotecnologias. Os recadastradores estão identificados com crachás e coletes da empresa. As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo ultrapassar esse horário.

Os técnicos farão a verificação dos proprietários, das características dos terrenos, das edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão da construção, entre outros aspectos que constam no cadastro municipal.

É a primeira vez que foi realizado levantamento das curvas de níveis e ortofoto do distrito, sendo que a última atualização cadastral foi realizada em 2001.

O recadastramento imobiliário é importante para atualizar a base cadastral dos imóveis, identificar e delimitar as áreas de risco, mapear os postes de iluminação pública, além de permitir um cadastramento da infraestrutura dos logradouros, numeração, inclusive pavimentação e coleta de lixo, identificar imóveis comerciais, residenciais, facilitar o processo de liberação de alvará de construção e de funcionamento, entre outros benefícios.

O recadastramento imobiliário urbano é um instrumento necessário para o planejamento administrativo municipal e igualmente importante para o cidadão, pela transparência no cadastro dos imóveis de cada proprietário constante do banco de dados do município.